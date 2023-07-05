Kira zam oranı! İş yeri kirası temmuz ayı zam oranı belli oldu Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecek. Ama iş yerleri için aynı oran geçerli değil. İş yerlerinin kira zam oranı bu ay için yüzde 59,95 oldu.

ensonhaber.com

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

Zam oranı yüzde 59,95 oldu

İş yerlerinin kira zam oranı örnek hesaplanması

Sözleşmesi bu ay yenilenecek bir iş yerinin kira zammı örnekleri şöyle:

10 bin liralık bir iş yeri kirası 5 bin 995 lira zamla 15 bin 995 lira olacak.

15 bin liralık bir iş yeri kirası 8 bin 992,5 lira zamla 23 bin 992,5 lira olacak.

20 bin liralık bir iş yeri kirası 11 bin 990 lira zamla 31 bin 990 lira olacak.