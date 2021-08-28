Kiralık ev arayanlardan, değerinin altında daire varmış gibi gösterip kapora isteyen dolandırıcılar, bu fırsatı kaçırmak istemeyenleri tuzağına düşürüyor.

Kiralık evlerin değeri, yeni inşaat üremediği, kentsel dönüşüme uğrayan evlerinin yapılmasını beklemek için başka eve taşınmak zorunda kalınması, üniversite öğrencilerin okullara başlayacak olması gibi nedenlerle arttı.

KİRALAR ARTIYOR

Talebe yetişemeyen dairelerin sayısı azaldıkça ev sahipleri de kiralara zam yapmaya başladı. Aslında TÜFE oranını aşmaması gereken kiralar da arttırma eğilimine girdi.

DOLANDIRICILARA GÜN DOĞDU

Tüm bu manzara içinde, daha uygun şartlarda ev arayanlar dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Dolandırıcılar verdikleri sahte kiralık ilanlarında uygun fiyat gösterip, ev kiralamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

EVE ÇOK TALEP VAR DİYE KANDIRIYORLAR

Eve çok talep olduğunu söyleyerek de isteklilerin telaşlanarak kapora ödemesini sağlıyor. Ancak kaparoya yatıran sonunda görüyor ki aslında böyle bir ev hiç yok. İşte o zaman kandırıldığını anlıyor.

KAPORAYI ALAN DOLANDIRICI ORTADAN KAYBOLUYOR

Dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından hemen ortadan kayboluyor. Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, eve yoğun ilgi olduğu bu sebeple acil kapora alması gerektiği gerekçesini kullanıyor.

Kiralık ev arayanlar, ilanlardaki ucuz fiyata dikkat VİDEO

"EVE ÇOK TALEP VAR DİYE KAPORA İSTİYORLAR"

Dolandırıcılara karşı vatandaşlara seslenen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Elden kapora vermeyin" diyerek "Kentsel dönüşüm, fakültelerin açılacak olması ve üniversite okuyacak öğrencilerin gidecekleri şehirlerde ev aramaları kiralık evlere talebi arttırdı. Buna paralel olarak da hem fırsatçılar hem de dolandırıcılar ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE YAYINLANMIŞ İLANI ALIP, YENİDEN DÜZENLEYİP YAYINLIYORLAR

Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım çünkü bunlar bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar. Belki de ev tutulmuş belki sahibi oturuyor içinde. Kendilerinin pazarlayacakları bir konut gibi sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor.

3 BİN LİRALIK EVİN KİRASINI 950 LİRA OLARAK YAZIYOR

Örneğin 3 bin lira kirası olan eve bin 950 lira yazıyor. Kiralık ev arayan bazı vatandaşlar da adeta tuzağa düşüyorlar. Kapora asla vermesinler. Bunlar, 'çok talep var. Ciddiyseniz hemen bize bir kapora verin ki biz bunu başkasına kiralamayalım' diyorlar ama bir defa ticaret yetki belgesi olup olmadığını sorgulayın.

BELGESİ OLMAYAN EMLAKÇILIK YAPAMAZ

Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı böyle bir yetki yoksa karşınızdaki insan emlakçılık yapmaya yetkili değildir. İkincisi gerçekten ikna olduysanız para gönderecekseniz asla elden vermeyin. O kiracılar banka hesabına yatırırsa bir talihsizlik karşısında çıktığında savcılık marifetiyle bu bankadaki hesap sahibine ulaşılarak bunun hesabı sorulur." ifadelerini kullandı.

"PİYASANIN ÇOK ALTINDA EV GÖRDÜĞÜNÜZDE DURUP DÜŞÜNÜN"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşları piyasanın altında ev fiyatları görünce hemen kiralamamaları gerektiği konusunda uyararak "Vatandaş Beşiktaş'ta bir ev fiyatına baktığı zaman piyasanın çok altında bir ev gördüğü zaman şunu düşünmesi lazım bu ilan sahte bir ilan. Dolandırıcılar genellikle şehir dışında olduklarını söylüyorlar. Havale göndermenizi istiyorlar 6 aylık ödeme alan da oluyor. Biz her zaman ev sahibiyle tanışmadan evi görmeden evi kiralamamanız gerektiğini söyledik. Mutlaka ofisi olan yetki belgesi olan kişilerle irtibatta olunuz. Genellikle sahibinden diyerek dolandırıcılık yapanlar oluyor. Çok acil ihtiyacımız var diyerek kapora alıyorlar." dedi.