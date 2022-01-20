Kiralık konut talebi aralıkta azaldı

Geçen yıl kiralık konut sıkıntısı ve artan kiralar gündemimizi oluşturuyordu. Yapılan ölçümler bu konudaki gündemin biraz rahatladığı görüşünde.

Yapılan bir araştırma, kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranının, geçen ay hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Konu ile ilgili bir internet sitesinin, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" başlıklı raporu yayınlandı.

KİRALANAN ALANIN METREKARE FİYATI YÜZDE 68,7 ARTTI

Bu internet emlak ilan sitesinde yer alan ilan verileri üzerinden hazırlanan rapora göre, kiralık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı aralık ayından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,7 arttı. Kiralık konut ilanlarında ortalama metrekare fiyatı ise 26 liraya yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ İSTANBUL'DA YAŞANDI

Yıllık kira artış İstanbul'da yüzde 84,6, Ankara'da yüzde 62,6, İzmir'de yüzde 56 olarak gerçekleşti. Kiralık konutlarda ortalama metrekare fiyatları ise İstanbul'da 40 lira, Ankara'da 18 lira, İzmir'de 26 lira oldu.

Son bir yıllık kira artışının en yüksek görüldüğü iller arasında başı yüzde 84,8 ile Antalya çekerken, onu yüzde 84,6 ile İstanbul, yüzde 80 ile Muğla, yüzde 77,1 ile Mersin ve yüzde 70 ile Tekirdağ izledi.

Van, Denizli, Kahramanmaraş, Trabzon ve Mardin ise yüzde 20 ile yüzde 30 arasındaki artışla en az yükseliş görülen iller arasında yer aldı.

KİRALIK ALAN ARAMALARI ESKİ HIZINI KESTİ

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde hem de İstanbul, Ankara ve İzmir'de düşüş gösterdi.