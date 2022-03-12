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    Kırgızistan'dan finans kurumlarına 'dolar çıkarma' yasağı

    Kırgızistan Merkez Bankası, ülkelerinden nakit olarak ABD dolarını çıkartma yasağı kararını duyurdu.
    • AA
    • 12.03.2022 - 14:54
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    Kırgızistan'dan finans kurumlarına 'dolar çıkarma' yasağı

    Kırgızistan Merkez Bankası, bankalar, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerine ülkeden nakit ABD doları çıkarılmasını geçici olarak yasaklama kararı aldı.

    Bankadan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğini sağlamak ve iç döviz piyasasındaki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeden nakit Amerikan doları çıkarılmasının yasaklandığı belirtildi.

    YASAK, BANKALAR, DÖVİZ BÜROLARI, MİKRO FİNANS VE MİKRO KREDİ ŞİRKETLERİNİ KAPSIYOR

    Geçici yasağın 11 Mart 2022'de saat 17.30 itibarıyla geçerli olduğu ve başta bankalar olmak üzere, döviz büroları, mikro finans ve mikro kredi şirketlerini kapsadığı ifade edildi.

    Kırgızistan dan finans kurumlarına dolar çıkarma yasağı #1


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