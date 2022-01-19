Kırgızistan'ın 6,7 milyar dolarlık bütçesi onaydan geçti

Kırgızistan'ın 6 milyar 744 milyon dolarlık bütçesi, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından onaylandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 2022 yılı bütçesini onayladığı belirtildi.

2022 yılı bütçesinde gelirler 282,1 milyar som (3,3 milyar dolar), giderler ise 291,2 milyar som (3,4 milyar dolar) olacak.

BÜTÇE AÇIĞI 107,1 MİLYON DOLAR DOLAR

Bütçe açığı, 9,1 milyar som (107,1 milyon dolar) olarak öngörüldü.

BÜTÇE GELİRLERİ 63,2 ARTIŞ GÖSTERDİ

Açıklamada, nominal olarak, milli bütçe gelirlerinin 2021 bütçesine kıyasla yüzde 63,2 artarak 109,2 milyar soma (1,3 milyar dolar) çıktığı kaydedildi.