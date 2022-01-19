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    Kırgızistan'ın 6,7 milyar dolarlık bütçesi onaydan geçti

    Kırgızistan'ın 6 milyar 744 milyon dolarlık bütçesi, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından onaylandı.
    • AA
    • 19.01.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 16:56
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    Kırgızistan'ın 6,7 milyar dolarlık bütçesi onaydan geçti

    Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un 2022 yılı bütçesini onayladığı belirtildi.

    2022 yılı bütçesinde gelirler 282,1 milyar som (3,3 milyar dolar), giderler ise 291,2 milyar som (3,4 milyar dolar) olacak.

    BÜTÇE AÇIĞI 107,1 MİLYON DOLAR DOLAR

    Bütçe açığı, 9,1 milyar som (107,1 milyon dolar) olarak öngörüldü.

    BÜTÇE GELİRLERİ 63,2 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Açıklamada, nominal olarak, milli bütçe gelirlerinin 2021 bütçesine kıyasla yüzde 63,2 artarak 109,2 milyar soma (1,3 milyar dolar) çıktığı kaydedildi.

    Kırgızistan ın 6,7 milyar dolarlık bütçesi onaydan geçti #1


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