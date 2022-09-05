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    Kırıkkale’de domatesler ihracat için güneşe serildi

    Kırıkkale’de yetişen ve güneşte kurutmaya bırakılan domatesler 7 ülkeye ihraç edilecek.
    • 05.09.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 18:20
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    Kırıkkale’de domatesler ihracat için güneşe serildi

    Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde çiftçilerden satın alınan domatesler, kamyon veya traktörlerle tarlalara getiriliyor.

    Tarım işçileri tarafından örtülerin üzerine sıralanan domatesler, 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

    Domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını ilçede ikamet eden tarım işçileri oluşturuyor.

    Bir kişi bir günde 200-250 kasa domates kesiyor

    Sıcak havada saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 200-250 kasa domates kesebiliyor.

    Kırıkkale’de domatesler ihracat için güneşe serildi VİDEO

    domates

    7 ülkeye ihraç edilecek

    Kurutulan domatesler, Yahşihan Belediyesi ile imzalanan protokolle Çin, Almanya, Finlandiya, İtalya’nın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor.

    domates

    Kurutulmuş domatesler paketlenecek

    İHA'nın haberine göre, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kurutulmuş domateslerin paketler haline getirilmesini ardından ihraç edileceği dile getirildi.

    domates

    90 kişi dilme işlemi yapıyor

    Domates kurutma işleminde yaklaşık 50’si bayan olmak üzere toplam 90 işçinin çalıştığını ifade eden Türkyılmaz, "İlçemizde ikamet eden yaklaşık 50 tane hanımefendi ve 40 tane de beyefendi dilme işlemi yapıyor." dedi.

    domates

    Domatesler 1 haftada kuruyor

    Türkyılmaz, "Aynı zaman da anlaştığımız firma yetkilisiyle beraber de 7 ülkeye ihraç olacak ilçemizde yetişmiş olan domatesler. Yaklaşık 1 hafta süreyle burada kuruyacak. Doğal kurutma yöntemini seçtik ki hem sağlıklı hem de doğal olsun diye. İlerleyen zamanlarda da paketlenip ilçemizde ikamet eden 6 bin haneye domates kurusu göndereceğiz. Aynı zamanda hiçbir domatesi israf etmiyoruz.

    domates

    Ezilmiş salça olacak

    Ezilmiş olan domatesleri de salça haline getiriyoruz." şeklinde konuştu.

    domates

    domates

    domates

    domates


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