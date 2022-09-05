Kırıkkale’de yetişen ve güneşte kurutmaya bırakılan domatesler 7 ülkeye ihraç edilecek.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde çiftçilerden satın alınan domatesler, kamyon veya traktörlerle tarlalara getiriliyor.

Tarım işçileri tarafından örtülerin üzerine sıralanan domatesler, 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Domates kurutma işinde çalışanların büyük kısmını ilçede ikamet eden tarım işçileri oluşturuyor.

Bir kişi bir günde 2 00-250 kasa domates kesiyor

Sıcak havada saatlerce çalışan işçilerden her biri, el çabukluğuna göre günde ortalama 200-250 kasa domates kesebiliyor.

Kırıkkale’de domatesler ihracat için güneşe serildi VİDEO

7 ülkeye ihraç edilecek

Kurutulan domatesler, Yahşihan Belediyesi ile imzalanan protokolle Çin, Almanya, Finlandiya, İtalya’nın da aralarında bulunduğu 7 ülkeye ihraç edilmesi planlanıyor.

Kurutulmuş domatesler paketlenecek

İHA'nın haberine göre, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kurutulmuş domateslerin paketler haline getirilmesini ardından ihraç edileceği dile getirildi.

90 kişi dilme işlemi yapıyor

Domates kurutma işleminde yaklaşık 50’si bayan olmak üzere toplam 90 işçinin çalıştığını ifade eden Türkyılmaz, "İlçemizde ikamet eden yaklaşık 50 tane hanımefendi ve 40 tane de beyefendi dilme işlemi yapıyor." dedi.

Domatesler 1 haftada kuruyor

Türkyılmaz, "Aynı zaman da anlaştığımız firma yetkilisiyle beraber de 7 ülkeye ihraç olacak ilçemizde yetişmiş olan domatesler. Yaklaşık 1 hafta süreyle burada kuruyacak. Doğal kurutma yöntemini seçtik ki hem sağlıklı hem de doğal olsun diye. İlerleyen zamanlarda da paketlenip ilçemizde ikamet eden 6 bin haneye domates kurusu göndereceğiz. Aynı zamanda hiçbir domatesi israf etmiyoruz.





Ezilmiş salça olacak

Ezilmiş olan domatesleri de salça haline getiriyoruz." şeklinde konuştu.