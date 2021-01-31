Kırıkkale’de dağların eteklerinden günde yeryüzüne çıkan 200 bin litre doğal kaynak suyundan elde edilen mineral deposu “Delice tuzu” sporcular tarafından tercih edilirken, 9 ülkeye ihraç ediliyor.

Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki dağ eteklerinde bulunan fay hattından günlük 200 bin litre yeryüzüne çıkan antiviral özellikli doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, dünyada ve Türkiye’de nadir bulunuyor.

Dünyada 9 ülkeye ihrac edilen tuz içeriği ile sporcuların ilgi alanına giriyor.

DOĞAL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR

Doğal kaynak suyu tuzlasında kurulan tesiste dağların eteklerinden akan suyun sera tipi havuzlarda toplanıp güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yöntemlerle tuz üretimi gerçekleştiriliyor.

2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tesisten doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği dolayısıyla tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü. Yeni Zelanda ve Avustralya’daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, yaptığı açıklamada Delice tuzunun en büyük özelliğinin mineral zenginliği ve sıvı olarak çıkması olduğunu belirtti.

Kırıkkale’deki mineral deposu doğal tuza sporcular rağbet ediyor VİDEO

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"ÖNCE DİNLENDİRME HAVUZLARINDA BEKLETİYORUZ"

Magnezyum, vanadyum, kalsiyum ve potasyum bakımından zenginliğiyle ön plana çıkan tuzun üretimini aktaran Gözüyukarı, şöyle konuştu:

“Tuzun üretim aşaması dağlardan gördüğünüz gibi sıvı olarak kendi cazibesiyle doğal olarak çıkıyor. Biz bunu dinlendirme havuzlarımız var, önce orada biriktiriyoruz. Sonra bu sera tipi havuzlarımızla doğal ortamda üretiyoruz. Ürettikten sonra da doğal ortamda kurumaya geçiyor. Fazla sıcaklık vermeden, içindeki mineralleri öldürmeden hiçbir katkı ve kimyasal madde kullanmadan nemini alıp paketleme aşamasına geçiyoruz. Fay kırığından gelen bir sıcak su hattı, yerin altında 1.000 metreye kadar kaya tuzları var. Bunları eritiyor, tuzlu su çözeltisi haline geliyor. Bu gördüğünüz kırmızı topraklardan da mineralleri bünyesine toplayıp dağın eteklerinden yeryüzüne çıkıyor. Biz bunları havuzlara alıyoruz buralardan.”

"KANSER HÜCRELERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE DURDURUYOR"

Dünyanın en yüksek mineralli tuzuna sahip olduklarını ifade eden Gözüyukarı, “Kırıkkale Üniversitesi’nin yaptığı literatür çalışmalarına göre dünyanın en mineralli tuzu gözüküyor. Bizim bu tuzlar tansiyonu yükseltmiyor. Kramp, eklem ağrıları olsun, şeker hastalıklarına her şeye iyi geliyor. Akdeniz Üniversitesi’nde de kanserle ilgili çalışmaları yapıldı. Kanser hücrelerini önemli derecede durdurmaktadır diye bir rapor verdiler. Çok kişi de kanserin başlangıcında inanılmaz derecede stabil hale geliyor. Kanseri durduruyor. Onun yanı sıra şekeri düşürüyor. İnsülin direncini düzeltiyor. Kramp, eklem ağrıları 2-3 hafta içerisinde içindeki zengin magnezyumdan, potasyumdan dolayı kramp, eklem ağrıları kalmıyor. Kasları, kemikleri ciddi derecede güçlendiriyor.” diye konuştu.

"DÜNYADA NADİR BULUNAN TUZ"

Gözüyukarı, “Şu anda Türkiye’de tüm maratoncular kullanıyor. Bu tuzları kullananlarda kramp, eklem ağrıları olmuyor, ödem yapmıyor. Futbolcular kullanıyor. Avusturalya, Yeni Zelanda tarafından rugby sporcuları kullanıyor.” ifadesini kullandı.