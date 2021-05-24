Kırklareli OSB’de hedef: 25 bin kişinin istihdam edilmesi

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hızla gelişmeye devam eden ve yatırımcıların gözdesi olan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Bilgin, Türkiye’de bir ilk olan Akıllı Tabela Sistemi donanımlı OSB’de yapılan yeni yatırımlar ile kısa sürede 25 bin kişinin istihdam edilmesini hedeflediklerini belirtti.

“İLİMİZDE İSTİHDAM SAYISI 25 BİNLERİ GEÇECEK”

OSB’nin 180 milyon lira bütçesinin olduğunu dile getiren Vali Osman Bilgin, “Pandemi ile zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda Kırklareli Organize Sanayi Bölgemizin bu başarıları ile mutlu oluyoruz. Büyüme sürecinin devamında ilimizde istihdam sayısının 25 binleri geçecek ve şehrimizin spor, kültür ve sosyal anlamda olduğu gibi ekonomik anlamda da hızla gelişeceğini, bu bakımdan belediyelerimiz gelecek planlamalarında bunları göz önüne almaların büyük önem kazanıyor.” şeklinde konuştu.