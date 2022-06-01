Kırklareli'de buğday tarlalarının yüzü gülmeye başladı

Tarım, dünyada giderek önemini artırıyor. Türkiye'de bu yıl daha fazla tarım alanı hedefi sürüyor. Kırklareli'de bu hedefe buğday tarlaları ile hizmet veriyor.

Kırklareli'de çiftçiler, son yağışlar nedeniyle buğdayda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rekolte beklentisi taşıyor.

AA'nın haberine göre, Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, kentlerinde tarım alanında yaşanan gelişmeleri aktararak, "Bu yıl inşallah buğday üretimi, geçen yılı aratmayacağa benziyor. Son yağışlarla birlikte gerçekten buğday tarlalarımızın yüzü gülmeye başladı." diyerek olumlu tabloyu gözler önüne serdi.



Geçen yıl kentte 1 milyon dekarın üzerinde buğday ekildiğini ifade eden Şaylan, "Geçen yıl ortalama dekar başına 450 kilogram verim aldık. Bu yıl da aynı verime ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

"Yağışlar ekili alanlara iyi geldi"

Son yağışların ekili alanlara çok iyi geldiğini anlatan Şaylan, şöyle konuştu:

"Bu yıl inşallah buğday üretimi, geçen yılı aratmayacağa benziyor. Son yağışlarla birlikte gerçekten buğday tarlalarımızın yüzü gülmeye başladı. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan buğdayda gerçekten geçen seneyi aratmayacak iyi bir verim bekliyoruz. Hava şartları da gerçekten şu anda bizim istediğimiz gibi gidiyor. Bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum."