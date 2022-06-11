Kırklareli'nde yağışlar buğday ve ayçiçeğindeki verimi artırdı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında dünyada tahıl ihracatı yapılamayacağı endişesi yaşanırken, Türkiye'de arpa ve buğday hasatlarının verimli geçtiği haberleri gelmeye devam ediyor.

Geçen yıl tarımda sulama sorunu yaşanırken, Trakya da üst üste yağan yağışlar toprakla buluşarak, ekilen ürünlerin verimini artırdı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak sayesinde toprak suya doydu. Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da bir süredir etkili olan sağanak çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kırklareli'nde yağışlar buğday ve ayçiçeğinde yüksek verim beklentisini artırdı.

Yağışlar üreticiyi sevindirdi

Özellikle buğday ve ayçiçeği olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

"Ekili alanlar güzel yağış aldı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu yıl ekili alanların güzel yağış aldığını söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi 2022'de de özellikle buğdayda güzel verim beklendiğini belirten Aksoy, "Geçen yıl buğdayda rekoltemiz 640 bin tondu. Bu sene 740 bin ton hedefliyoruz, yani 100 bin ton fazla olacak." dedi.

"Son yağışlar 'ilaç gibi' geldi"

AA'nın haberine göre, Aksoy, hububatın gelişiminde hiçbir problemin olmadığını dile getirerek, "Özellikle son yağışlar buğday ve ayçiçeğine 'ilaç gibi' geldi. Aşırı yağış, dolu ve sel riski de yaşamadık." diye konuştu.