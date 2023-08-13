Kırklareli'ndeki ay çiçeği üretim alanlarını artırıyor Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin yüzde 10'u Kırklareli'nde yapılıyor.

AA

Trakya'nın iklimi ve verimli toprakları ayçiçeği ve kanola gibi bitkiler için çok elverişli.

Ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümü, sulanabilen arazilerde yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle kentte ayçiçeği üretim alanlarını artırmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Kırklareli, ülkedeki ayçiçeğinin yüzde 10'unu üreterek iç ve dış piyasaya sunuyor.

Sarı gelin ve gündöndü diye anılıyor

Trakya'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinde gelişim ve dane oluşumu sürüyor.

"Kırklareli'nin ayçiçeği üretimi önemli bir yere sahip"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli'nin ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Geçen yıl çayır tırtılına rağmen 240 bin ton ürün aldıklarını belirten Aksoy, bu yıl geçen yıla göre artış beklediklerini ifade etti.

Beklenti 250 bin ton ayçiçeği

Ekim alanına göre hesap yaptıklarını aktaran Aksoy, bu yıl 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi beklendiğini iletti.

"Ayçiçeği stratejik ürün çünkü yağı başka bir yerden bulamıyorsunuz"

Üreticilere bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerli ve milli tohum dağıttıklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: