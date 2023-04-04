Kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği Türkiye'nin gelecekte gıdada kendisine yetme amacı için kırsalda kalkınma öncelik kazandı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği verileceğini açıkladı.

2022-2023 başvuru döneminde tutarı 1 milyar 241 milyon lirayı bulan projelere, 577 milyon 122 bin 308 liralık hibe desteği sağlayacak.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca, 2006'dan bu yana 5 yıllık dönemler halinde aralıksız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı yürütülüyor.

"Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yüzde 50 destek"

Program kapsamında yatırımcılara "kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklemesi" doğrultusunda yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Desteklenen proje konuları

En çok destek sağlanan proje konuları ise ahır ve ağıl tarımsal sabit yatırımlar, arıcılık faaliyetlerine yönelik yatırımlar, akıllı tarım uygulamaları, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile yenilenebilir enerji tesisleri oldu.

Kırsal desteklerden en çok faydalanan yatırımcı Trabzon'da

Yatırımcı sayısına göre programdan en çok faydalanan il, 527 yatırımcıyla Trabzon olurken bu ili 406 yatırımcıyla Muğla, 391 yatırımcıyla Siirt, 378 yatırımcıyla Mersin ve 370 yatırımcıyla Ordu takip etti.

Destek tutarına göre programdan en çok faydalanan iller ise sırasıyla 20 milyon 115 bin 105 lirayla Konya, 16 milyon 233 bin 761 lirayla Ankara, 14 milyon 891 bin 085 lirayla Kırşehir, 14 milyon 588 bin 812 lirayla İzmir ve 13 milyon 8 bin 440 lirayla Ordu oldu.