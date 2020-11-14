Kırsal kalkınma yatırımlarının tamamlanmasında süre uzatımına gidildi

Kırsal kalkınma destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların, fiziki olarak tamamlanma süresi 4 ay ötelenerek yeni tarih 15 Mart 2021 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

YATIRIM PROJELERİNİN FİZİKİ OLARAK TAMAMLANMASI GEREKEN SON TARİH 4 AY ÖTELENDİ

Buna göre, söz konusu yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması gereken son tarih 4 ay ötelenerek 15 Mart 2021 olarak belirlendi.

Bu tarih itibarıyla fiziki olarak bitirilemeyen projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla, 90 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

FİZİKİ GERÇEKLEŞMELERİ TAMAMLANMIŞ YASAL İZİNLERİ EKSİK OLAN YATIRIMLARA 90 GÜN SÜRE

Söz konusu tarihte fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise başvurulması halinde 90 günü aşmamak üzere süre verilecek.