Kırsal kalkınmada uzman eller destekleniyor Tarım, dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye için giderek daha çok önem kazanan bir alan. Bu alana ivme kazandıracak ve verimi artıracak projelere verilen destekler de artırılıyor.

Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Tarımda girdi maliyetleri artarken, kuraklık ya da sel tehlikeleri ile hastalık türleri de çeşitlenirken gerçekten de konunun uzmanlarına gereksinim artıyor.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal kalkınmada uzman eller projesinin destekleneceğini açıkladı.

Bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin destekleneceği belirtildi.

Destekten kimler yararlanacak

Yapılan açıklamada desteklerden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren lise, meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarının yararlanabileceği kaydedildi.

Hangi alanlarda destek verilecek

Destek kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sütü, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan yetiştiriciliği iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, organik ve organomineral gübre üretim tesisleri, bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projelerin yer aldığı bildirildi.

Hibe tutarı en fazla 250 bin lira

Söz konusu konulara ait ve üretilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik proje konuları için hibe tutarının en fazla 250 bin lira olduğu ifade edildi.

Başvuru koşulları

Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 olarak açıklandı.

Diploma, mezun belgesi veya onaylı örneği, şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge ile başvurulabileceği kaydedildi.