Kırsal kalkınmaya verilen hibe desteği 26.5 milyar lira

Kırsal kalkınmaya bugüne kadar 26 milyar 500 milyon liralık hibe verildiğini dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılan yatırım ve sağlanan istihdamla ilgili bilgi aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi gerçekleştirilen Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı (UKAFEST) Kongresi'nin açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal altyapı yatırımlarımız kapsamında, Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri ve Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) dahil bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 26 milyar 500 milyon lira hibe desteği ödedik." dedi.

“TÜRKİYE, TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATÇISI ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİ”

Bakanlık olarak, kırsal kalkınmanın etkinliği ve sürdürülebilirliği için birçok milli program geliştirdiklerini, başta IPARD olmak üzere uluslararası programlarla iş birliği içerisinde başarılı projelere imza attıklarını bildiren Pakdemirli, son 2.5 Türkiye'nin, toplam ihracatın yüzde 10'undan fazlasını karşılayarak net bir “tarım ürünleri ihracatçısı ülke” konumuna yükseldiğine işaret etti.

"YÜZDE 50-100 ORANLARINDA HİBE"

Pakdemirli, kırsal alanlarda üretim, katma değer ve istihdam sağlanması için birçok destek, teşvik ve hibe sağladıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda, ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal alt yapı yatırımlarımız kapsamında, Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri ve IPARD hibeleri dahil bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 26 milyar 500 milyon lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde, kırsalda reel olarak yaklaşık 48 milyar 500 milyon liralık yatırım yapıldı, 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. Ekonomik yatırımların süresini de 2025 yılına kadar uzattık. IPARD kırsal kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri de devam ediyor. 2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına, konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 oranında hibe sağlayacağız. Geçen yıl pilot olarak başlayan, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

"SULAMA YATIRIMLARIYLA ÇİFTÇİYE GELİR ARTIŞI SAĞLANDI"

Su ve sulama alanında son 18 yılda yaklaşık 254 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Sulamaya açtığımız alanlar ve toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimize yıllık 20 milyar 100 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Son 2.5 yılda ise su alanında yaklaşık 38 milyar liralık yatırım yaptık. Böylece çiftçilerimize yıllık 2 milyar 600 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Önümüzdeki yılı da '2021 Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettik. Bu kapsamda yer altı barajları başta olmak üzere, suyu tasarruflu ve verimli kullanma konusuna daha çok odaklanacağız. Suyu koruma ve suyu tasarruflu kullanma konusunda da milletimizin farkındalığını artıracak çalışmalarımızı da hızlandıracağız."

“16 ARALIK'TA GÜLANTA AĞ PROJESİ İLE SEÇİLEN 11 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİNİN LANSMANI YAPILACAK”

Pakdemirli, kırsal kalkınma hibe desteği verilen başarılı yatırımların yaygınlaştırılmasını da teşvik etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Merkezi ve yerel paydaşlarla birlikte Isparta ilimizde Gülanta (gül ve lavanta) ağ projesi ile seçilen 11 tıbbi ve aromatik bitkinin lansmanını da 16 Aralık'ta gerçekleştireceğiz. IPARD faydalanıcısı çiftçilerin ve küçük işletmelerin pazarlama kapasitesinin arttırılmasına yönelik bir başka projemiz de yolda." ifadelerini kullandı.

"YENİ ÇAĞRI İLANLARINA ÇIKACAĞIZ"

Toplantıda kırsala ilişkin gelecek dönem yol haritasını da anlatan Bakan Pakdemirli, şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılına kadar bakanlık olarak 150 bin hektar alanı modern sulama sistemleri ile buluşturmak için toplam 600 milyon lira destek ödemesi yapılmasını planlıyoruz. 100 milyon metreküp odun üretimi ile orman köylülerine 1 milyar lira katkı sağlayacağız. 2 milyar 300 milyon lira ORKÖY desteğini 33 bin 300 orman köylüsü aileyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bal ormanı sayımızı 585'ten 720'ye çıkaracağız. 754 milyon fidan üretim ve bakımı ile 470 ton tohum üretmeyi planlıyoruz. Zira bu üretimin ülke ekonomisine katkısı 430 milyon 800 bin lira olacak. Kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, işveren ve kendi hesabına çalışan kadın girişimci sayısının yükseltilmesi için çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. 2021 ve 2022 yıllarında hayvancılık, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanlarında yeni başvuru çağrı ilanlarına çıkacağız. Bu başvuruların ödemelerini de 2023'ün sonuna kadar yapmış olacağız. Bu sayede de ülkemize tahsis edilmiş olan 601 milyon euro tutarındaki AB fonu, kırsal alanlarımızda yaşayan çiftçi ve yatırımcılarımızla buluşturulmuş olacaktır."

"TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASILLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Kongrenin açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da AB üyelik sürecinde tarım ve kırsal kalkınma alanındaki uyumun önem taşıdığını ifade ederek, Türk tarımının ortak tarım politikasına uyumunun oldukça çaba gerektirdiğini söyledi. Son dönemde bu yönde atılan adımların son derece doğru olduğunu anlatan Kaymakcı, tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili fasıllara yönelik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

"DAHA ÇOK ATIK ÜRETMEMİZ GEREK"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Meyer-Landrut da kırsal destek programlarının Türkiye'de başarıyla uygulandığını ve pek çok kişinin faydalandığını belirterek, "Karbondioksit emisyonlarını azaltmamız, daha az atık üretmemiz gerek, organik üretim, biyoçeşitlilik geliştirilmeli ve genç çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. Yeni ortak tarım politikası şu anda bu yöne doğru hareket ediyor. Biz de IPARD-3'ü bu yönde sürdürmeyi düşünüyoruz. IPARD politikaları kırsal kalkınmaya destek sunmaya devam edecek." dedi.