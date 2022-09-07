Kırsalda desteklenen yatırımlar için süre 4 ay uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsalda desteklenen tarıma dayalı yatırımların tamamlanması için tanınan süre 4 ay uzatıldı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarıma dayalı ekonomik yatırımların fiziki olarak tamamlanma süresinin 1 Kasım 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapan tebliğler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımların tamamlanma süresi 1 Temmuz 2022'den 1 Kasım 2022'e uzatıldı

Buna göre, tebliğ kapsamında desteklenen 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanması için belirlenen son tarih 1 Temmuz 2022'den 1 Kasım 2022'e kadar uzatıldı.

İl müdürlüğünün iki ay daha erteleme yetkisi var

AA'nın haberine göre, söz konusu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynaklarıyla 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanabilecek.