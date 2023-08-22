Kırtasiye ve okul ürünleri denetimleri artırıldı Ticaret Bakanlığı, okullar açılmadan önce kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerin arttırıldığını açıkladı.

AA

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasından önce alışverişin yoğunlaştığı bugünlerde tüketicilerin alışverişlerini güvenle yapmalarını öncelediğini bildirdi.

Bu kapsamda kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi ile devam ediliyor.

Güvensiz ürünlerin Ticaret Bakanlığı sisteminden duyulacağını bildiren açıklamada, eğer güvensiz üründe "sağlığa zararlı madde içermez" yazıları varsa da bu ürünlere karşı "Reklam Kurulu" devreye girip, inceleme başlatacak.

Kırtasiye ve okul kıyafetleri denetleniyor

Bakanlık, açıklamasında kırtasiye ürünleri ile birlikte tekstil ve ayakkabı ürünlerinde aranacak kriterleri belirtti.

Tüketiciler nelere dikkat etmeli?

Gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmesi gereken bazı önemli hususların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu uyarılar sıralandı: