Kırtasiye ve okul ürünleri denetimleri artırıldı

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasından önce alışverişin yoğunlaştığı bugünlerde tüketicilerin alışverişlerini güvenle yapmalarını öncelediğini bildirdi.
Bu kapsamda kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi ile devam ediliyor.
Güvensiz ürünlerin Ticaret Bakanlığı sisteminden duyulacağını bildiren açıklamada, eğer güvensiz üründe "sağlığa zararlı madde içermez" yazıları varsa da bu ürünlere karşı "Reklam Kurulu" devreye girip, inceleme başlatacak.
Kırtasiye ve okul kıyafetleri denetleniyor
Bakanlık, açıklamasında kırtasiye ürünleri ile birlikte tekstil ve ayakkabı ürünlerinde aranacak kriterleri belirtti.
Tüketiciler nelere dikkat etmeli?
Gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmesi gereken bazı önemli hususların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu uyarılar sıralandı:
Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmeli. Ürün ambalajları ve üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı ve kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmeli. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı/ithalatçı açık isminin ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalı. Boya malzemelerinde, oyuncak görünümlü silgilerde, kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde, ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir.