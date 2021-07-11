Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor

Koronavirüs dolayısıyla bu yıl okulların çoğunlukla kapalı olmasından dolayı işleri durma noktasına gelen kırtasiye esnafı, tekrar bir kapanma yaşanmadan eylül ayında okulların açılmasını istiyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Online olarak devam eden eğitimle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka artışı yaşanmazsa 6 Eylül itibarıyla okulların yüz yüze eğitime dönebileceğini ifade etmişti.

KIRTASİYE ESNAFI, OKULLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

Okulların açılma ihtimali eğitim araç ve gereçleri satan kırtasiye sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Uzun süredir kapalı kalan okullardan dolayı satış yapamayan kırtasiye esnafı, okulların açılmasını dört gözle bekliyor.

EYLÜL AYINDA AÇILACAK OKUL, DERSHANE VE KURSLARLA İŞLERİMİZ YENİDEN HAREKETLENECEK

16 yıllık kırtasiyeci Yusuf Kaplan, okulların açılma ihtimalinin kendilerini umutlandırdığını belirtti. Yaklaşık bir buçuk yıldır işlerinin düşük olduğunu ifade eden Kaplan, “1 Temmuz itibarıyla açıklanan yeni kararlar bize umut verdi. Açıkçası biz böyle bir kararı bekliyorduk. İşlerimizde henüz bir değişiklik olmasa da psikolojik olarak rahatlattı. Her şey planlandığı gibi giderse eylül ayında açılacak okul, dershane ve kurslarla işlerimiz yeniden hareketlenecektir. Biz bütün hazırlık ve yatırımımızı buna yönelik yaptık. Eğer aksi bir durum olursa ciddi anlamada sıkıntıya gireceğiz.

1 YIL DAHA KAPANMAYI SEKTÖR OLARAK KALDIRAMAYIZ

Çünkü 1,5 yıl sıkıntılı bir süreç geçirdik, yine 1 yıl daha kapanmayı sektör olarak kaldıramayız. Ama bizim öngörümüz açılacağı yönünde umarım da öyle olur.” dedi.