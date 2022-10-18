Kış çayına ilginin artmasıyla fiyatlar iki katına çıktı

Değişen havalardan etkilenmek istemeyen vatandaşların ilgi odağı kış çayı oldu. Artan talepler sonrasında kış çayının kilosu ortalama 250-300 TL’den satılıyor.

Soğuk havaların başlamasıyla bitki çayına olan ilgi arttı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, bitkisel ürünlere yönelerek aktarların yolunu tuttu.

Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alıyor. Kış çayının kilosu ortalama 250-300 TL’den satılıyor.

Fiyatlar yaklaşık 2 kat arttı

Karışım yapmak isteyen vatandaşlar ise birçok çayı birleştirerek çay çeşitliliği yapabiliyor. İstanbul Eminönü esnafı, geçen yıl kış çayını 150-180 TL’den satarken, bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını belirtti.

"Birçok karışım ile kış çayı yapabiliriz"

Kış çayına talep arttığını belirten Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, "Karışık olarak bazı çay çeşitlerimiz var. Vatandaşlar şimdiden alarak kışa hazırlık yapıyorlar. Kış çayı, vücudun direncini artırır, soğuk algınlığını giderir. Evde birçok karışım ile kış çayı yapabiliriz. Bal, kış çayı, zencefil, limon, tarçın, ada çayı gibi karışımlar yaparak kış güzel bir şekilde geçirebiliriz." dedi .

"Ürünler az toplanıyor"

İHA'nın haberine göre, ürünlerin az toplanmasından dolayı kış çayı fiyatlarının geçen sene 180 TL’den bu sene ise 250-300 TL’den sattıklarını belirten Yıldız, "Fiyat artışının sebebi ise ürünler az toplanıyor ve gençlerin bu işe çok fazla ilgileri olmuyor. Bu da fiyat artışına sebep oluyor.

Yurt dışından gelenler daha çok alıyor

Yurt dışından gelen vatandaşlar kış çayını biraz fazla alıyor fakat yerli müşterilerimiz ortalama 100 ile 200 gram arasında alıyorlar." şeklinde konuştu.