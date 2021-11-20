Kış geldi, Denizli’de balık tüketimi arttı

Denizli’de havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar vücut bağışıklığına hem de hastalıklara karşı iyi gelen balığa yöneldi.

Denizli'deki balık restoranlarında çeşitliliğin artmasıyla yoğunluk yaşanmaya başladı. Müşteriler hem bağışıklığı güçlendirmek için hem de balıkların yağlanma zamanı olduğu için balığı tercih ettiğini söylüyor.

Kışın gelmesiyle beraber balık restoranlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar içerisinde protein, vitamin ve birçok yararı bulunan balığı genellikle hastalıklara iyi geldiği için tercih ederken, çeşitliliğin artmasıyla beraber talep de yükseldi.

TAZE BALIK YENMESİ KONUSUNDA UYARI YAPILDI

Yaşanan artış sonrası esnaf balığın tazeliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini, başat balık ve olası zehirlenmeler konusunda öneride bulundu.

“BALIK YEMEKLERİNE OLAN TALEP YÜZDE 100 ARTTI”

Denizli Kaleiçi’nde esnaflık yapan Hayrettin Sevim, soğuk hava sonrası balık yemeklerine olan ilginin arttığını belirterek, “Kış gelmesi nedeniyle balık yemeklerine olan talep yüzde 100 arttı. Kış geldiği zaman hamsinin, sardalyenin tüketilmesi ve bunun yanında levrek, mercan gibi balıkların tüketilmesi sağlık açısından daha iyi oluyor. Kış geldiği için yazın pek fazla balık tüketimi olmuyor. Kış geldiğinden dolayı havalar soğumaya başladı. Havalar da soğuduğu için balık tüketimi daha çok arttı. Balıkların düzgün yerden alınıp pişirilmesi gerekiyor. Vatandaşların balığın taze ve nereden geldiğine bakarak almaları daha doğru olur.





VATANDAŞ BALIĞIN TAZE VE BERRAK OLMASINA DİKKAT ETSİN

Her gün bizim Denizli’mize balık geliyor. Her gün gelen yerden alıp yesinler. Balığın genelde taze ve berrak olmasına dikkat etsinler. Balığın yanında Akdeniz salatası tüketilmesi iyi oluyor.” dedi.

“BALIK FİYATLARI DA UYGUN GÖRDÜM”

Balık yemeği yemeye gelen Erdal Er, her vatandaşın balık yemesi gerektiğini söyledi.

Er, “Haftada 2 defa balık yiyorum. Balık yemeklerini çok seviyorum. Balığı kışın çok seviyorum. Çünkü kışın balık yağlanıyor. Balık fiyatları da uygun gördüm. Hatta balık pazarını gezip dolaştım. Balık çeşitliği ve balıklar da çok güzel duruyor. Ben de eve giderken balık alıp eve götüreceğim.” diye konuştu.

Kış geldi, Denizli’de balık tüketimi arttı VİDEO