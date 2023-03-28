Kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sona eriyor 1 Aralık 2022 tarihinden bu yana uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sona eriyor. Uzmanlar, araç sahiplerinin zorunluluk sona erse de bulundukları bölgenin iklim şartlarını değerlendirmelerini öneriyor.

AA

Güvenli bir trafiği sağlamak için sürücülere düşen görev, her türlü tedbiri almak.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'ne (LASİD) göre de mevsimine göre lastik seçimi de alınması gereken bu tedbirlerin başında geliyor.

"İklim koşullarına ve valilik kararlarına uyma çağrısı"

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, sürücülere mevsime uygun lastiğe geçmeden önce değişen iklim koşullarına ve valilik kararlarına uyma çağrısı yaptı.

1 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulaması bitiyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Kurt, şu ifadeyi kullanarak, yasak bitmiş olsa bile hava koşullarına göre düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle anlatıyor:

1 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulaması bitse de iklim koşulları bölgelere göre değişebiliyor. Sürücülerimiz aracını kullandığı bölgedeki hava koşullarını ve valilik kararlarını takip etmeden mevsime uygun lastiğe geçiş yapmamalı.

Lastik bir araçtaki en önemli parçalardan biri"

Kurt, lastiğin bir araçtaki en önemli parçalardan biri olduğuna vurgu yaparak şunlara dikkati çekti: