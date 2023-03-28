Kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sona eriyor

Güvenli bir trafiği sağlamak için sürücülere düşen görev, her türlü tedbiri almak.
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'ne (LASİD) göre de mevsimine göre lastik seçimi de alınması gereken bu tedbirlerin başında geliyor.
"İklim koşullarına ve valilik kararlarına uyma çağrısı"
LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, sürücülere mevsime uygun lastiğe geçmeden önce değişen iklim koşullarına ve valilik kararlarına uyma çağrısı yaptı.
1 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulaması bitiyor
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Kurt, şu ifadeyi kullanarak, yasak bitmiş olsa bile hava koşullarına göre düzenleme yapılması gerektiğini şu sözlerle anlatıyor:
1 Nisan itibarıyla kış lastiği uygulaması bitse de iklim koşulları bölgelere göre değişebiliyor. Sürücülerimiz aracını kullandığı bölgedeki hava koşullarını ve valilik kararlarını takip etmeden mevsime uygun lastiğe geçiş yapmamalı.
Lastik bir araçtaki en önemli parçalardan biri"
Kurt, lastiğin bir araçtaki en önemli parçalardan biri olduğuna vurgu yaparak şunlara dikkati çekti:
Aracınızı yola ve sizi hayata bağlayan şey sadece lastiğin yola bastığı alan kadardır. Araç üreticileri, bu yüzden lastiği 'can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün' olarak kabul eder. Doğru lastik, araç üreticisinin önerdiği tip ve ebattaki lastiktir. Seçeceğiniz lastik aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalıdır. Bu kriterlere uyularak seçilen lastik doğru lastiktir ve güvenli sürüşe katkı sağlar. Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken de aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz.