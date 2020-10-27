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    Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

    Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

    Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.
    • AA
    • 27.10.2020 - 00:19
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 00:36
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    Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

    BAKAN SELÇUK DUYURDU

    Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını sosyal medya hesabından paylaştı:

    "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."

    Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı #1

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