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- Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.
- AA
- 27.10.2020 - 00:19
- Güncelleme : 27.10.2020 - 00:36
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
BAKAN SELÇUK DUYURDU
Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını sosyal medya hesabından paylaştı:
"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."