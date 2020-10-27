Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Alie, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."