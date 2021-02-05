Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hesaplara yatırılacak

Koronavirüs salgını sonrası uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı için ödeme bugün yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2.1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.

3.8 MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ

Kısa çalışma ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3.8 milyon kişi için 27.6 milyar TL ödendi.