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- Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hesaplara yatırılacak
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hesaplara yatırılacak
Koronavirüs salgını sonrası uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı için ödeme bugün yapılacak.
- Haber Merkezi
- 05.02.2021 - 10:30
- Güncelleme : 05.02.2021 - 11:12
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2.1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.
3.8 MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ
Kısa çalışma ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3.8 milyon kişi için 27.6 milyar TL ödendi.