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    Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hesaplara yatırılacak

    Koronavirüs salgını sonrası uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı için ödeme bugün yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 11:12
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    Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hesaplara yatırılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

    Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2.1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.

    3.8 MİLYON KİŞİYE ÖDENDİ

    Kısa çalışma ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3.8 milyon kişi için 27.6 milyar TL ödendi.

    Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı hesaplara yatırılacak #1

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