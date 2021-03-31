Kısa çalışma ödeneğinin süresi bugün doluyor

İş dünyasından ve sendikalardan kısa çalışma ödeneğinin süresinin artırılması beklentisi dile getirilse de ödeneğin süresi sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı çeşitli açıklamalarda son kez uzatma kararı aldıklarını belirtmişti. Bununla birlikte gerek iş dünyasından gerekse sendikalardan kısa çalışmanın uzatılmasına yönelik talepler gelmeye devam ediyor.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN NORMAL ÇALIŞMAYA GEÇİLECEK

Kısa çalışmanın sona ermesiyle işveren, 1 Nisan’dan itibaren işçilerini ya normal çalışmaya geçirecek ya da ücretsiz izne çıkartacak.

1.341 LİRAYA KADAR NORMALLEŞME DESTEĞİ DEVREYE GİRECEK

İşçilerini kısa çalışmadan normal çalışmaya geçiren işverene, geçen yıl ağustos ayında yürürlüğe giren kanun uyarınca işçi başına ayda 1.341 liraya kadar normalleşme desteği sağlanacak.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILANLARA 1.420 LİRA

Ücretsiz izne çıkartılan işçilere ise 1.420 lira net nakdi ücret desteği ödeniyor.