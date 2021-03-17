Kısa vadeli dış borç ocakta 140.3 milyar dolara çıktı

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku ocakta, 2020 sonuna kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ocak 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2020 sonuna kıyasla yüzde 1,3 artışla 140 milyar 300 milyon dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,4 artarak 60 milyar 600 milyon dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 3,6 azalarak 57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

YURT DIŞINDAN KULLANILAN KISA VADELİ KREDİLER

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 sonuna göre yüzde 0,3 azalarak 8 milyar 900 milyon dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,3 azalarak 19 milyar 800 milyon dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 10,3 yükselerek 14 milyar 600 milyon dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 9,4 artışla 17 milyar 200 milyon dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 sonuna göre yüzde 3,9 azalarak 51 milyar 300 milyon dolara geriledi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 89.2 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 sonuna göre yüzde 10,6 artarak 28 milyar 400 milyon dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 azalarak 89 milyar 200 milyon dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 6,9 artarak 65 milyar 100 milyon dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,2 azalarak 74 milyar 500 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları ocakta 474 milyon dolara çıkarken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 140 milyon dolar oldu.

BORÇ STOKU AĞIRLIKLI OLARAK DOLAR CİNSİNDEN

Ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunun yüzde 43,9'unu dolar, yüzde 27,3'ünü euro, yüzde 13,9'unu Türk Lirası ve 14,9'unu diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Ocak sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190 milyar 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19 milyar 400 milyon dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

TOPLAM STOK İÇİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU YÜZDE 64,8'LİK PAYA SAHİP

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,2, Merkez Bankası'nın yüzde 12, özel sektörün ise yüzde 64,8 paya sahip olduğu görüldü.