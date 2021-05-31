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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak

    Başvuruların Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacağı, asıl ve yedek aday listelerinin, kurumun internet sitesinden ilan edileceği belirtildi.
    • AA
    • 31.05.2021 - 08:51
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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde 19 personel alımı yapacak.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak.

    YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK

    Sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

    Asıl ve yedek aday listeleri, kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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