Kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru tarihleri hatırlatıldı Resmi Gazete'de yayınlanan ve daha önce açıklanan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru tarihleri tekrar hatırlatılarak, başvuru şartları gündeme getirildi.

Kıymetli madenlerin rafinaj işlemleri çeşitli izinlere bağlı.

Kıymetli madenlerle ilgili yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan tüzel kişilerin, faaliyet izni için 23 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Bakanlık duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, kıymetli maden rafineleri hakkında duyuruya yer verildi.

En son 23 Mart'a kadar Bakanlığa başvurulmalı

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğin Resmi Gazete'de 23 Şubat'ta yayınlandığı hatırlatılan duyuruda, söz konusu tebliğ uyarınca 23 Şubat itibarıyla yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunan Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler tarafından 23 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar faaliyet izni almak üzere Bakanlığa başvurulması gerektiği belirtildi.

"23 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlar rafinaj faaliyetinde bulunamayacak"

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: