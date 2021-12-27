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    Kıymetli taşlar piyasasında altının kilogramı 664 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 664 bin liraya düştü.
    • AA
    • 27.12.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 17:05
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    Kıymetli taşlar piyasasında altının kilogramı 664 bin liraya geriledi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 656 bin 990 lira, en yüksek ise 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,80 düşüşle 664 bin liradan tamamladı.

    BİR GÜNDE 885,41 KİLOGRAM ALTIN İŞLEM GÖRDÜ

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 600 milyon 809 bin 765,46 lira, işlem miktarı ise 885,41 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 635 milyon 803 bin 873,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

    Kıymetli taşlar piyasasında altının kilogramı 664 bin liraya geriledi #1

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