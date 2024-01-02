Kızıldeniz'deki gelişmeler, Brent petrolün varil fiyatını 78,62 dolara taşıdı Kızıldeniz'deki gelişmeler Brent petrolün varil fiyatının artmasında etkili oluyor. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 78,62 dolardan işlem görüyor.

AA

Brent petrolün fiyatı; alınan kararlar, talep artışı beklentisi, stoklar, üretim kesintileri ve jeopolitik risklerle şekillenmeye devam ediyor.

Cuma günü 77,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,04 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 78,62 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Kızıldeniz'deki gelişmelerin katkısı var

Fiyatlardaki yükselişte, Kızıldeniz'deki gelişmelerin ardından bölgede artan tansiyon etkili oldu.

Kızıldeniz'de, ABD güçleri ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında gerilim artarken, ABD ve İran'ın Kızıldeniz'de karşı karşıya geldiğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazar günü sosyal medyadan hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan 2 gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirmişti.

Husilerin açıklaması

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundaki paylaşımında ise şu ifadeyi kullandı:

Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere bağlı) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu.

Çin'de beklenen talep artışı fiyatları etkiliyor

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenen talep artışı da fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılmasından sonraki ilk yılbaşı tatilindeki hareketliliğin artması bu öngörüyü destekledi.

Çin hükümetinin büyümeyi desteklemek adına ekonomik teşvikleri artıracağı beklentileri, güçlü talep öngörülerini besliyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 78,65 ile 78,80 dolar aralığının direnç, 78,50 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)