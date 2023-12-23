Kızıldeniz'deki saldırılar devam ediyor! Gemiler rotalarını değiştiriyor Kızıldeniz'deki saldırılar küresel ekonominin dengeleri açısından çok olumsuz sonuçlar doğuruyor. Lojistik şirketleri tehlikeden uzaklaşmak için Kızıldeniz'i terk etmeye başladı.

AA

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları küresel ticareti tehdit ediyor.

Her geçen gün yeni bir şirketten seyirleri askıya alma ya da rota değişikliği kararı gelmeye başladı.

ABD'li lojistik şirketi Flexport'un verilerine göre, 20 Aralık itibarıyla 170 gemi Afrika'nın güneyine yönlendirildi ve 35 gemi seyirlerini durdurdu.

Süveyş Kanalı'ndan geçişler tehlikede

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

ABD'li şirketler rota değişikliğini duyurdu

ABD'li nakliye şirketi C.H. Robinson'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 25'ten fazla geminin Süveyş Kanalı'ndan Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildiren açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kızıldeniz'de devam eden savaş riskleri ve Panama Kanalı'ndaki kuraklık nedeniyle bu sayının artmaya devam etmesi muhtemel.

170 gemi rotalarını Afrika'nın güneyine çevirdi

Ayrıca ABD'li lojistik şirketi Flexport'tan yapılan açıklamada, 20 Aralık itibarıyla firmaların 170 gemiyi Afrika'nın güneyine yönlendirdiği ve 35 geminin seyirlerini durdurduğu kaydedildi. Açıklamada, bu durumun mevcut nakliyelerin çoğunda büyük gecikmelere neden olduğu, Asya ile Avrupa ve Asya ile ABD'nin doğu kıyısı arasındaki rotalar için daha uzun transit süreleriyle karşı karşıya kalınmasının beklendiği aktarıldı.

Alman şirketten Orta Doğu'dan yapılan taşımalara ek ücret uygulaması

Öte yandan, Almanya'nın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, gemileriyle Orta Doğu'ya ve Orta Doğu'dan yapılan taşımalar için yeni yılda ek ücret uygulayacağını duyurdu. Açıklamada, güzergaha ve konteynerin boyutuna bağlı olarak ek ücretlerin konteyner başına 250 ila 1.000 dolar arasında değişeceği belirtildi.

Şirketin açıklamasında, Asya ve Okyanusya'dan Kızıldeniz bölgesine yapılan seferler için 1 Ocak'tan itibaren mevsimsel bir ek ücret uygulanacağı belirtildi. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yemen'i kapsayan bölgeden Asya ve Okyanusya'ya yapılan taşımalar için de yılbaşından itibaren özel ek ücretler uygulanacağı belirtilen açıklamada, 22 Ocak'tan itibaren Hindistan, Orta Doğu ve Kuzey Amerika arasındaki rotaya da bu ücretlerin uygulanacağı aktarıldı.

Danimarkalı ve Fransız şirketler de ek ücret alacak

Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, daha önce konteynerler için ek taşıma ücretleri açıklarken, Fransız CMA CGM şirketi de benzer uygulamayı duyurmuştu.

Kızıldeniz'de saldırılar yeni bir "tedarik zinciri krizine" ilişkin endişeleri artırmıştı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)