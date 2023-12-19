Kızıldeniz'deki saldırılar küresel ekonomiyi tehdit ediyor Kızıldeniz'deki saldırılar küresel piyasalara olumsuz yansıyor. Petrol fiyatlarının artmasından küresel tedarik zinciri aksamalarına kadar yaşanan olumsuzluklar ekonomileri etkilemeye başladı.

AA

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları arttı.

Saldırılardan dolayı dünyanın önde gelen küresel nakliye firmalarının rotalarını yeniden çizmek zorunda kalması küresel deniz ticaretini sekteye uğratıyor.

Küresel nakliye firmaları Kızıldeniz'deki seferlerini saldırılar nedeniyle askıya alıyor.

Gemiler yeni rota arayışına girdi

Ticari gemiler, Kızıldeniz'e girmemek için rotalarını Ümit Burnu üzerinden Afrika'nın güney ucuna yönlendiriyor.

Süveyş Kanalı'ndan ticaretin yüzde 10'u geçiyor

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 10'u Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılırken, her gün 50'den fazla gemi Süveyş Kanalı'ndan geçerek milyarlarca dolarlık malı Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına taşıyor.

Yeni yollar seyahat sürelerini uzatacak

Ticari gemilerin Kızıldeniz'den farklı yolları tercih etmesinin seyahat sürelerini uzatacağı, gecikme ve maliyetlerde yükselişi beraberinde getireceği belirtiliyor.

Sektör analistleri, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçen ticari gemilere yönelik füze ve drone saldırılarının küresel bir tedarik zinciri krizini tetikleyebileceğinden endişe duyuyor.

Şu ana kadar çoğunlukla mal taşımacılığını etkileyen sorun enerji sevkiyatlarına da sıçradı

Son olarak İngiliz enerji şirketi bp, Yemen'deki Husilerin ticari gemileri hedef almasının ardından Kızıldeniz'deki tüm tanker trafiğini durduracağını bildirdi. bp'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kızıldeniz'de gemicilik açısından kötüleşen güvenlik durumu ışığında bp Kızıldeniz'den tüm tanker geçişlerini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Bu ihtiyati duraklamayı, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sürekli gözden geçireceğiz.

Yeni bir tedarik zinciri krizinin ilk işareti olabileceğinden endişe duyuluyor

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırıların ve şirketlerin peş peşe aldığı kararların, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" ilk işareti olabileceği belirtiliyor.

Saldırıların ekonomik sonuçları

Saldırıların geniş kapsamlı ekonomik sonuçları bulunuyor. Buna göre, enerji ithalatında Kızıldeniz'in önemi Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte daha da artarken, rotanın Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na çevrilmesi halinde gemiler 4 bin deniz mili daha fazla yol kat ediyor. Bu durumda maliyetler artarken, teslimat süresi de uzuyor.

Uzmanlara göre, Ümit Burnu'nun kullanılması halinde konteyner gemilerinin teslimat süreleri yaklaşık iki hafta, tankerlerin ise bir hafta artıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)