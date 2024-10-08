Kızıldeniz'deki ticarette tarihi düşüş yaşandı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası tırmanan gerilim Kızıldeniz'deki ticari gemilere rota değiştirtti.

AA

İsrail'in Gazze'ye saldırıları jeopolitik gerilim yarattı.

Husilerin, İsrail ile bağlantılı olduğu düşünülen ticari gemilere yönelik misilleme saldırılarının ardından gemiler rotalarını değiştirdi.

Kızıldeniz'deki gemi trafiği bir yılda yüzde 56 azalırken, Ümit Burnu'ndan geçişler ise yüzde 76 arttı.

BİR YILDA DENİZ TİCARETİ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

İsrail'in Gazze'de bir yıldır aralıksız sürdürdüğü saldırılar sonrası bölgede tırmanan gerilimle Kızıldeniz'deki ticaret hacminde tarihi düşüş görülürken, küresel deniz yolu ticaretinin yüzde 10'unu oluşturan rota bir yılda büyük ölçüde değişti.

KIZILDENİZ'DEKİ GEMİ TRAFİĞİ

Gemi takip ve denizcilik analiz sağlayıcısı MarineTraffic'ee göre, eylül ayı itibarıyla Kızıldeniz'deki toplam gemi geçişleri yıllık bazda yüzde 56 geriledi.

Konteyner trafiği, bu dönemde yüzde 73 azalarak en büyük darbeyi aldı. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemi trafiği yüzde 87, kuru yük gemi geçişleri yüzde 54 ve karışık kuru yük gemi trafiği yüzde 37 düştü. LPG gemi trafiği yüzde 74, Ro/Ro gemi trafiği yüzde 78 ve yaş yük gemi trafiği de yüzde 41 azaldı.

Saldırıların tırmandığı bu yılın şubat ve mart aylarında Kızıldeniz'den hiç LNG gemisi geçmedi.

NELER OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrasında İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda İsrail ile bağlantılı olduğu düşünülen ticari gemilere yönelik misilleme saldırılarına başladı ve bu saldırılar Aralık 2023 itibarıyla oldukça yoğunlaştı.

Küresel deniz yolu ticaretinin yüzde 10'u ve deniz yolu konteyner ticaretinin yüzde 20'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve Süveyş Kanalı'nı da kapsayan Kızıldeniz'den yapılıyor.

Bölgesel gerilim giderek tırmanırken, daha önce Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nı kullanan ticari gemilerin büyük çoğunluğu deniz ticaretini yaklaşık bir yıldır Ümit Burnu çevresini dolaşarak gerçekleştiriyor.

NAVLUN FİYATLARI

Gemilerin daha uzun bir rotayı tercih etmeleri nedeniyle özellikle teslimat süreleri ve yolculuk maliyetlerinin yükselmesi, navlun fiyatlarına da artış olarak yansıdı.

Denizcilik araştırma şirketi Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi'ne göre, navlun fiyatları, Husilerin İsrail ile bağlantılı ticari gemilere saldırılarının yoğunlaştığı Aralık 2023 itibarıyla hızla artışa geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)