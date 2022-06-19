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    Kızkalesi'nde tatil hareketliliği başladı

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Mersin Kızkalesi, tatilcilerin uğrak merkezi oldu.
    • 19.06.2022 - 17:35
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    Kızkalesi'nde tatil hareketliliği başladı

    Mersin'in Kızkalesi, okulların da tatil olması ile birlikte hareketlendi.

    Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'ne gelen tatilciler, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan işletmeciler tarafından ağırlanıyor.

    Güneş, deniz ve kum

    Bölgeye gelenler güneşli havada deniz ve kumun tadını çıkarıyor.

    AA'nın haberine göre, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan,  Kızkalesi'nde tatil hareketliliğinin başladığını söyledi.

    "Bayramda yer yok"

    Yurt dışından rezervasyonlar aldıklarını aktaran Çalışkan, "Sezonumuz yoğun ve güzel geçiyor. Pandemi döneminde turizmcilerimize verilen destekten dolayı devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon iyi geçiyor, bayramda kimsede yer yok." diye konuştu.

    "Kızkulesi'ni gurbetçiler tercih ediyor"

    İşletme Müdürü Selahattin Tulgar da sezonun başında olmalarına rağmen gurbetçilerin Kızkalesi'ne geldiğini belirterek, iyi bir sezon geçireceklerini kaydetti.

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    "Dolu bir sezon geçireceğiz"

    Otel işletmecilerinden Mehmet Şirin Öztop da bu yıl dolu bir sezon geçireceklerini söyledi.

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