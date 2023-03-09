KKM yeni zirvesini gördü: 1 trilyon 577 milyar 190 milyon lira

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri aktarırken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki son durumu da gözler önüne serdi.
KKM hesapları 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüştü. Özellikle 27 Ocak haftasından sonra ise KKM'deki yükseliş hızlandı.
3 Mart haftasında 25 milyar 365 milyon lira artış
KKM hesaplarında 3 Mart haftasında 25 milyar 365 milyon liralık artış yaşandı.
8 haftalık üst üste yükseliş
Böylece KKM'de 8 hafta üst üste yükseliş kaydedildi.
8 haftada 207 milyar 181 milyon lira yükseldi
Söz konusu dönemde hesaplardaki toplam para 207 milyar 181 milyon lira yükseldi.
Yeni zirve: 1 trilyon 577 milyar 190 milyon lira
KKM hesaplarının toplamı 1 trilyon 577 milyar 190 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.