KKM yeni zirvesini gördü: 1 trilyon 577 milyar 190 milyon lira BDDK, 3 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre KKM'de 2 ayda 207 milyar liralık artış yaşandığı belirlendi.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri aktarırken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki son durumu da gözler önüne serdi. KKM hesapları 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüştü. Özellikle 27 Ocak haftasından sonra ise KKM'deki yükseliş hızlandı. 3 Mart haftasında 25 milyar 365 milyon lira artış KKM hesaplarında 3 Mart haftasında 25 milyar 365 milyon liralık artış yaşandı. 8 haftalık üst üste yükseliş Böylece KKM'de 8 hafta üst üste yükseliş kaydedildi. 8 haftada 207 milyar 181 milyon lira yükseldi Söz konusu dönemde hesaplardaki toplam para 207 milyar 181 milyon lira yükseldi. Yeni zirve: 1 trilyon 577 milyar 190 milyon lira KKM hesaplarının toplamı 1 trilyon 577 milyar 190 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.