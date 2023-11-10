KKM 350 milyar TL, döviz mevduatı ise 4 milyar dolar düştü Ekonomi dünyasındaki sivil toplum örgütleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ait yaptıkları değerlendirmelerde geleceğe umutla baktıklarını bildiren açıklamalar yapıyor.

İHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından geçen 5 aylık dönemi değerlendirdi.

Avdagiç, mevduat konusunda yaşanan gelişmelerden söz ederek KKM'de 350 milyar TL, döviz mevduatında ise 4 milyar dolar düşüş kaydedildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin attığı adımların sonuçlarının olumlu olarak piyasalar yansıdığı bilgisini veren Avdagiç, uygulanan para politikasının etkisiyle kur ataklarının sona erdiğini ifade etti.

İthalat düştü

Dengeleme politikasının uygulandığı ilk 5 ayda 5 işaret verdiğini kaydeden Avdagiç, şunları söyledi:

Toplam ithalat ağustos ayında yüzde 7, eylülde ise yüzde 15’e yakın düşüş gösterdi. Söz konusu aylar itibariyle dış ticaret açığı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 48 düşüş kaydetti. Ekim ayı ihracat rakamının da geçen yıla göre yüzde 7,4 artarak 23 milyar dolara yaklaştığının altını çizmek isterim.

"KKM düştü"

İkinci gelişme mevduat tarafında yaşandı. Son iki ay içinde TL mevduat hacmi 1 trilyon lira civarında artarken, KKM 350 milyar TL, döviz mevduatı ise 4 milyar dolar düşüş kaydetti. Üçüncü olarak toplam sanayi üretimi yıllık bazda temmuzda yüzde 7,6, ağustos ayında yüzde 3,1 arttı. Aynı şekilde sanayide kapasite kullanımı da yüzde 76-77 oranını korudu.

"Türkiye'nin enerji üretimi arttı"

Dördüncüsü, finansman pahalılaşmakla birlikte ticari taraftaki kredi büyümesi, tüketim tarafından belirgin olarak ayrışıyor. Beşinci veri de enerji kullanımına ilişkin. Türkiye’nin toplam enerji üretimi hazirandaki düşüşün ardından, 2022’nin aynı dönemine göre temmuzda yüzde 4,7, ağustosta yüzde 4.9 arttı. Aynı şekilde enerji tüketiminin ise sırasıyla yüzde 9.5 ve yüzde 5.2 arttığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)