KKM'deki birikim 1,6 trilyon lirayı geçti Dolar'ın, Türk Lirası'nın karşısında hızla değer kazanmasının önüne geçilmesi için açıklanan ve açıklandığı anda dövizde gerileme yaşatan Kur Korumalı Mevduat popülerliğini kaybetmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz üst sınırını kaldırmasının ardından mevduat sahipleri tarafından yeniden cazip hale gelen Kur Korumalı Mevduat (KKM) rakamları artmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilerden Kur Korumalı Mevduat'taki birikim tutarı da belli oldu.

1 trilyon 603,4 milyar lira

BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 577,2 milyar liradan 1 trilyon 603,4 milyar liraya çıktı.

Kur Korumalı Mevduat'tan yurt içinden ve dışından mevduat sahipleri yararlanabiliyor.