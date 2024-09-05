KKM’nin mevduatlar içindeki ağırlığı azaldı KKM'nin mevduatların azaltılması ve TL'nin payının artırılması amacıyla alınan tedbirler sonuçlarını veriyor. KKM mevduatı, yaklaşık 1,6 trilyon liraya indi.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini yayınladı.

BDDK'nın haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Ağustos itibarıyla 96 milyar 469 milyon lira arttı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,5 ve 24 milyar 789 milyon liralık azalışla 1 trilyon 594 milyar 444,4 milyon liraya geriledi.

KKM'NİN PAYI, TOPLAM MAVDUATIN YÜZDE 9,14'Ü

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 9,14'üne denk geldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)