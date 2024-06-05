KKM'ye talep azaldı KKM mevduatının azaltılmasına çalışılırken hesapların son durumu ve devlet desteği konuları gündeme gelmeye devam ediyor. TCMB Fatih Karahan, Meclis'te kendisine yöneltilen KKM sorusuna yanıt verdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumda, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına da değindi.

Karahan, sunumunda kur korumalı mevduata (KKM) olan talebin azaldığının altını çizdi.

Fiyat ve finansal istikrarı önceleyen bakış açısıyla yapısal reform fikirleri üretmeye ve bunları paylaşmaya gayret ettiklerini kaydeden Karahan, son bir yılda uyguladıkları politikaların sonuç verdiğini dile getirdi.

"KKM tutarının üstü kapalı değil"

KKM'de kademeli devam eden azalma öngördüklerini bildiren Karahan, KKM kaynaklı zararın Merkez Bankası'nın faaliyet raporunda da yazdığını ve bu tutarın üstü kapalı olmadığını belirterek şöyle konuştu:

KKM kaynaklı zarar 833 milyar lira. Son dönemde kur makul seviyede gittikçe reel değerlenme oldukça KMM'nin yükü olmuyor. Yani kur ödemesi yapılmıyor. Son dönemde açılan yani 2024 yılında ya da ondan önceki birkaç ayda açılan KMM hesaplarına kur kaynaklı ödeme olmayacağını düşünüyoruz. Fakat geçen sene mayısta açılan bazı hesapların vadesi uzun, bir kısmını vadesi mayıs ayında geliyor. Geçen yaz yaşanan kur artışı sebebiyle onların ödemesi şu anda yapılıyor. Bundan kaynaklı yılın 3-4 ayında yapılan birtakım ödemeler var.

"KKM ödemelerinin ciddi anlamda likidite fazlasına sebep oldu"

Karahan, KKM ödemelerinin ciddi anlamda likidite fazlasına sebep olduğunu bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)