KKM'ye temmuzda 34,5 milyar liralık ödeme yapıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı dün temmuz ayı bütçe dengesini açıklarken KKM için de temmuz ayında yapılan transfer rakamlarını paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe dengesi Temmuz'da 48,6 milyar TL fazla, Ocak-Temmuz'da 434,7 milyar TL açık verdi.

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması Türk Lirası'nın değerini korumak için yürürlükte idi.

KKM'ye devlet desteği bulunuyordu.

Yılın başından bu yana KKM'ye küçük miktarlarda yapılan transferler, Türk Lirası'nın dolar karşısında yatay seyri bırakıp değerinin düştüğü haziran ayında 20,6 milyar liraya çıkmıştı.

Temmuz ayında KKM'ye 34,5 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz bütçe verilerine göre, kur korumalı mevduat için temmuz ayında 34,5 milyar lira tutarında transfer yapıldı.



Temmuz ayında KKM gideri rekor olarak açıklandı.

Faiz dışı denge ise 121,7 milyar lira açık verdi

Yılın başından bu yana gerçekleşmelere bakıldığında, bütçe dengesi ocak-temmuz arasında 434,7 milyar lira açık, faiz dışı denge ise 121,7 milyar lira açık verdi.