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    KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı geçti

    Tüm dünyada artan benzin fiyatları KKTC'de de kendisini gösterdi ve kurşunsuz oktan 98 benzin 9,30 liradan 10,58 liraya çıkarak 10 liranın üzerinde değer gördü.
    • REUTERS
    • 07.12.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 09:56
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    KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı geçti

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), artan kur fiyatları nedeniyle 2 ayda akaryakıta dört defa zam gelmesi üzerine benzinin litre fiyatı son zamla beraber 10 lirayı aştı.

    AKARYAKIT TEDARİKÇİLERİ ARTAN MALİYETLER NEDENİ İLE PİYASAYA YAKIT VERMEYİ KESMİŞTİ

    KKTC iki akaryakıt tedarikçisi, artan maliyetler nedeni ile iki defa piyasaya yakıt vermemiş, söz konusu yakıt krizine Bakanlar Kurulu çareyi zam yapmakta bulmuştu.

    SON ZAM BAKANLAR KURULUNDAN GELDİ

    Artan kur fiyatları nedeniyle KKTC’de 2 ayda akaryakıta dördüncü defa zam geldi. Bakanlar Kurulu, son olarak akaryakıt fiyatlarına yüzde 13,45 oranında zam yaptı.

    KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı geçti #1

    KURŞUNSUZ OKTAN 98 BENZİN 9,30 LİRADAN 10,58 LİRAYA ÇIKTI

    Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, kurşunsuz oktan 98 benzin 9,30 liradan 10,58 liraya, kurşunsuz 95 oktan benzin 9,14 liradan 10,37 liraya, Euro Diesel 8,78 liradan 10,09 liraya, gaz yağı 8,75 liradan 9,99 liraya yükseldi.

    YENİ FİYATLAR BU GECE POMPAYA YANSIYACAK

    Yeni fiyatların, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı açıklandı.

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