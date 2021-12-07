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- KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı geçti
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı geçti
- REUTERS
- 07.12.2021 - 09:05
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:56
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), artan kur fiyatları nedeniyle 2 ayda akaryakıta dört defa zam gelmesi üzerine benzinin litre fiyatı son zamla beraber 10 lirayı aştı.
AKARYAKIT TEDARİKÇİLERİ ARTAN MALİYETLER NEDENİ İLE PİYASAYA YAKIT VERMEYİ KESMİŞTİ
KKTC iki akaryakıt tedarikçisi, artan maliyetler nedeni ile iki defa piyasaya yakıt vermemiş, söz konusu yakıt krizine Bakanlar Kurulu çareyi zam yapmakta bulmuştu.
SON ZAM BAKANLAR KURULUNDAN GELDİ
Artan kur fiyatları nedeniyle KKTC’de 2 ayda akaryakıta dördüncü defa zam geldi. Bakanlar Kurulu, son olarak akaryakıt fiyatlarına yüzde 13,45 oranında zam yaptı.
KURŞUNSUZ OKTAN 98 BENZİN 9,30 LİRADAN 10,58 LİRAYA ÇIKTI
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, kurşunsuz oktan 98 benzin 9,30 liradan 10,58 liraya, kurşunsuz 95 oktan benzin 9,14 liradan 10,37 liraya, Euro Diesel 8,78 liradan 10,09 liraya, gaz yağı 8,75 liradan 9,99 liraya yükseldi.
YENİ FİYATLAR BU GECE POMPAYA YANSIYACAK
Yeni fiyatların, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağı açıklandı.