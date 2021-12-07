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KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı geçti

KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı geçti

Tüm dünyada artan benzin fiyatları KKTC'de de kendisini gösterdi ve kurşunsuz oktan 98 benzin 9,30 liradan 10,58 liraya çıkarak 10 liranın üzerinde değer gördü.