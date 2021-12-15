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    KKTC’de simit 10 lira oldu

    KKTC'de, simit zamlanarak 6 liradan 10 liraya çıktı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 17:44
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    KKTC’de simit 10 lira oldu

    Temel gıda ürünleri, ekmek ve günlük hayatta uygun fiyatı ile bilinen simide zamlar yapılmaya devam edilerken bir zam haberi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) geldi.

    KKTC'de simit, 10 liradan satışa sunuldu. Simit daha önce KKTC’de 6 liradan satılıyordu.

    ESNAF, SİMİTİN FİYATINI SÖYLERKEN ZORLANIYOR

    Kıbrıs’ta simit satan işletme sahibi İdris Avşar, “Mesela bir öğrenci geliyor, 'bir simit ve bir açma 20 lira' derken zorlanıyorum. Esnaf olarak biz de zor durumdayız.” diyerek içinde bulunduğu durumu özetledi.

    KKTC’de simit 10 lira oldu VİDEO

    simit

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