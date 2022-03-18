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    KOBİ tanımı kapsamı değiştirildi

    KOBİ tanımında değişikliğe gidilerek, tanıma esas yıllık hasılat tavanı 250 milyon liraya kadar yükseltildi.
    • REUTERS
    • 18.03.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:26
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    KOBİ tanımı kapsamı değiştirildi

    Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) tanımında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon liradan, 250 milyon liraya çıkarıldı.

    KOBİ tanımının değişmesi, verilen teşvik ve uygulamalar açısından önem taşıyor.

    MİKRO İŞLETME YILLIK HASILAT SINIRI 5 MİLYON LİRA OLDU

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve KOBİ'lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin "mikro işletme" tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkartıldı.

    KÜÇÜK İŞLETME YILLIK HASILAT SINIRI 50 MİLYON LİRA

    KOBİ kapsamındaki "küçük işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi.

    KOBİ tanımı kapsamı değiştirildi #1

    ORTA BOY İŞLETME YILLIK HASILAT TAVANI 250 MİLYON LİRA

    "Orta büyüklükte işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL'den 250 milyon liraya çıkarıldı.

    İSTİDAM SINIRLARI AYNI KALDI

    Yönetmeliğin tanım maddelerinde hasılat sınırının yanı sıra getirilmiş mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.


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