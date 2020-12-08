KOBİ'lere 7.5 milyar lira kredi desteği

Kredi Garanti Fonu, KOBİ'ler için yeni destek paketi açıkladı. KOBİ'lere 7.5 milyar lira kredi sağlanacak. Projeye başvurular bugün itibarıyla başladı.

KOBİ'ler Türk ekonomisi için istihdam ve yatırım açısından kritik konumda. KOBİ'lerin desteklenmesi de bu anlamda önem taşıyor.

Kredi Garanti Fonu (KGF), Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen "İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)" kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı.

KGF'den yapılan açıklamaya göre, KGF’nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon liralık hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon liralık destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak.

KOBİ'LER 1 MİLYON 125 BİN LİRA KADAR KREDİ

COSME kapsamında, KGF ve Avrupa Yatırım Fonu iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin lira kadar kredi kullanabilecek.

1 YIL ÖDEMESİZ, 60 AYA KADAR VADEYLE

KOBİ’lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından, KOBİ'lere yaklaşık 7 milyar 500 milyon lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

İŞLETMELERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ SAĞLANACAK

KGF, sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. KGF, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele döneminde KOBİ’ler için hazırladığı yeni destek paketleri ile de özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

"FİNANSMANA ERİŞİMİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KGF Genel Müdürü Kasım Akdeniz, şunları kaydetti:

“Bu destek paketi, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız.”