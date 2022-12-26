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    KOBİ'lerin 2021'deki hareketleri

    TÜİK, 2021 yılına ait Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri'ni yayınlanarak tüm hareketleri gözler önüne serildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:38
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    KOBİ'lerin 2021'deki hareketleri

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ülkemizde ilgili mevzuat gereği 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan girişimler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) olarak tanımlanıyor.

    Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 568 bin girişim KOBİ sınıfına giriyor

    KOBİ'ler, 2021 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın yüzde71'ini, personel maliyetinin yüzde 48,3'ünü, cironun yüzde 44'ünü, üretim değerinin yüzde 37,3'ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 35,5'ini oluşturdu.

    KOBİ'ler en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

    Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre 2021 yılında KOBİ'lerin; yüzde 36,5'i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterirken, yüzde 14,9'u ulaştırma ve depolama sektöründe, yüzde 12,3'ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.

    KOBİ lerin 2021 deki hareketleri #1

    KOBİ istihdamı içerisindeki en yüksek oran ticaret sektöründe oldu

    2021 yılına ilişkin olarak; toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetlerindeki KOBİ istihdamının toplam KOBİ istihdamı içerisindeki oranı yüzde 27,4 olurken, personel maliyeti için bu oran yüzde 24,1, ciroda yüzde 54,5, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 25,1 ve üretim değerinde ise yüzde 15,8 olarak gerçekleşti.

    KOBİ lerin 2021 deki hareketleri #2

    KOBİ'lerin 2021 yılı nasıl geçti

    • Orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer 2021 yılında 173 bin TL olarak gerçekleşti.
    • KOBİ'lerde çalışan başına personel maliyeti 2021 yılında 40 bin TL olarak gerçekleşti.
    • İmalat sanayindeki 2 bin 771 KOBİ yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı.
    • KOBİ'lerin 2021 yılında doğum oranı yüzde 16,1 oldu.
    • KOBİ'lerin ithalattaki payı yüzde 14,7 olarak yaşandı.
    • KOBİ'lerin toplam ihracatının yüzde 47,3'ü Avrupa ülkelerine yapıldı.
    • KOBİ'lerin ihracatının yüzde 90,8'ini imalat sanayi ürünleri oluşturdu.
    • KOBİ'ler Ar-Ge harcamalarının yüzde 27,1'ini gerçekleştirdi.
    • KOBİ'lerin 513 patenti tescil edildi.

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