KOBİ’lerin ihale süreçlerinin takibini kolaylaştıran iş birliği

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ’lerin kamu ihalelerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla veri analitiğine dayalı yeni bir dijital entegrasyon gerçekleştirdi.

TEB, BankPRO destekli modelle KOBİ’lerin yeni iş fırsatlarına erişimini hızlandırmayı ve kamu ihalesi finansman süreçlerinde sektöre yeni bir standart getirmeyi amaçlıyor.

Kamu ihalelerine ilişkin 15 yıllık veriyi yapay zeka ile değerlendiren BankPRO ile yapılan iş birliği sayesinde, açıklanan ihalelerle ilgili geçmiş katılım ve kazanma bilgileri sistematik biçimde TEB altyapısına aktarılacak ve ilgili portföy yöneticilerinin ekranına düşerek müşterilere zamanında bilgi verilmesini sağlayacak.

BankPRO’nun geliştirdiği teknoloji sayesinde geçmiş binlerce kamu ihalesi verisi yapay zeka tarafından yorumlanıyor, yeni açılan ihalelere geçmişte hangi firmaların girme ve kazanma ihtimali olduğu tahmin ediliyor.

VERİ MİŞTERİLERE ŞUBELERİ ARACILIĞI İLE AKTARILACAK

TEB, bu veriyi kendi portföyüne entegre ederek KOBİ müşterilerine şubeleri aracılığıyla iletecek.

Portföyde yer alan mevcut müşteriler, kendi sektörlerinde veya bölgelerinde potansiyel ihale fırsatlarını çok daha erken öğrenirken, sistemde yer almayan yeni firmalar en yakın TEB şubesine yönlendirilerek hızla temas kurulacak.

“BU İŞ BİRLİĞİ, KAMU İHALESİ GİBİ YOĞUN REKABET VE HAZIRLIK GEREKTİREN BİR ALANDA KOBİ’LERE CİDDİ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR”

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Kağan Yaşa, iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

TEB olarak KOBİ’lerin danışman bankası olma vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimizin yalnızca finansmana erişimini değil, iş geliştirme süreçlerini de güçlendiren çözümler sunuyoruz. BankPRO ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, kamu ihalesi gibi yoğun rekabet ve hazırlık gerektiren bir alanda KOBİ’lere ciddi bir avantaj sağlıyor. Kamu ihalelerine ilişkin 15 yıllık verinin yapay zeka ile analiz edilmesi sayesinde, müşterilerimizin hangi ihalelerde yer alma potansiyeli olduğunu daha ihale yayınlanır yayınlanmaz öğrenebiliyoruz.

SEKTÖRDE MÜŞTERİ DENEYİMİNİ DÖNÜŞTÜREN ADIM

Bu da bizi proaktif bir şekilde harekete geçiren çok önemli bir içgörü sunuyor. Böylece geçici teminat mektubundan kesin teminata, nakdi akış yönetiminden genel finansman ihtiyaçlarına kadar tüm aşamalarda müşterimize doğru zamanda destek sunabiliyoruz.



KOBİ’lerin işini büyütmek ve karar alma hızını artırmak için teknolojiyi, veriyi ve danışmanlık kapasitemizi bir araya getirdiğimiz bu model, sektörde müşteri deneyimini dönüştüren önemli bir adım olacak.



