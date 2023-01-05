Kocaeli 2022'de 19,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

Kocaeli, ihracatı omuzlayan illerden olmaya 2022'de de devam etti.

Kocaeli, bünyesinde bulunan kimya ve otomotiv sanayi fabrikalarının yaptığı ihracat ile yıldız şehirlerden biri olarak üst sıralarda kalmaya devam ediyor.

Kocaeli, sanayi kenti olmanın gereği depolama hizmetleri, limanları ve lojistik ağı ile de sürekli dinamizmini kaybetmiyor.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip Kocaeli, Türkiye'nin 2022'deki rekor ihracatına en güçlü katkı veren kentlerden biri oldu.

Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler, 2022'de 183 ülke ve bölgeye 19 milyar 238 milyon 880 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın lokomotifi otomotiv ve kimya endüstrisi

Kent ihracatının yüzde 70'ine karşılık gelen 13 milyar 415 milyon 914 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı 2021'e göre yüzde 6'lık artışla 7 milyar 384 milyon 759 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış satım performansı bir önceki yıla göre yüzde 34 artan kimya sektörü, 6 milyar 31 milyon 155 bin dolarla ikinci oldu.

Çelik sektörü 1 milyar 624 milyon 162 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu sektörü 1 milyar 287 milyon 880 bin dolarla demir ve demirdışı metaller, 822 milyon 428 bin dolarla elektrik elektronik endüstrisi takip etti.

183 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den geçen yıl 183 ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

Kocaeli'den 2022'de en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye bir önceki yıla göre yüzde 2'lik artışla 2 milyar 174 milyon 889 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın 2021'e göre yüzde 43 arttığı Hollanda, 1 milyar 301 milyon 513 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

AA'nın haberine göre; ABD 1 milyar 128 milyon 468 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 1 milyar 127 milyon 939 bin dolarla İtalya, 1 milyar 69 milyon 986 bin dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti izledi.