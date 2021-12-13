Kocaeli'de altında 0,25 grama rağbet var

Doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasına paralel olarak artan altın fiyatları nedeniyle hediyelik almakta zorlanan ya da yatırım yapmak isteyenler 0,25 ve 0,50 gram altına yöneldi.

Altın fiyatları arttı. Geleneklerimizde yer alan çeyrek altın hediye etmek isteyenler, bütçesi zorlanınca gram altının da küçüğü olan 0,25 ya da 0,50 gram altın almaya başladı.

Çeyrek altının satış fiyatının 1.330 liraya ulaşması sebebiyle vatandaşlar düğünlerde takmak için 0,25 ile 0,50 grama yöneldi.

Çeyrek altının satış fiyatı 1.330 liraya ulaştı. Yakınlarının düğünlerinde altın takmak isteyenler ise çeyrek yerine 0,25 ve 0,50 grama yöneldi.

“ESKİDEN DÜĞÜNLERDE ÇEYREK ALTIN TAKANLAR 0,25 GRAM YA DA 0,50 GRAM ALTIN TAKIYORLAR”

Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, “Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Süreç, kuyumculuk dalını da önemli anlamda etkiledi. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor.





"SATIŞTAN ÇOK ALIM VAR"

Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz.” dedi.

Kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 1.330 lira satış, 1.229 lira alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 lira alış, 5 bin 305 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Vatandaşların rağbet gösterdiği 0,25 gram altının fiyatı 200, 0,50 gram altının fiyatı ise 400 liradan alıcı buluyor.