Kocaeli'de boş araziden 20 ton buğday hasat edildi

Tüm yurtta atıl tarım arazileri ekilerek verim alınmaya çalışılıyor. Bunlardan birisi de Kocaeli iline bağlı Gölcük ilçesindeki 40 dönümlük alanda uygulandı.

Gölcük Belediyesi, atıl arazisine diktiği buğdayı sosyal faaliyetlerde kullanmayı amaçlıyor.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakim Tesisleri’ndeki Rahvan At Koşu Pisti’nin ortasında boş halde duran yaklaşık 40 dönümlük alana belediyenin sosyal projelerinde kullanılmak amacıyla buğday ekilmişti.

Ekim ayında ekimi gerçekleştirilen buğdaylar, iklim şartlarının da elverişli gitmesi neticesinde verimli bir şekilde gelişimlerini tamamladı. Tamamen olgunlaşan buğday, ekili alanda yapılan hasatta, 20 ton buğday, 400 balyada elde edildi.

İHA'nın haberine göre, hasat edilen buğdaylar kamyonlarla depolara nakledilirken, elde edilen samanlar ise Rahvan At Bakim Tesisleri’ndeki hayvanları beslenmesinde kullanılacak.

"Toplamda 20 ton civarında buğday elde ettik"

Hasat işlemlerini yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kışın çok güzel kar yağışı olmuştu. Buğdaylarımız yetişti. Bugün de hasadını yapıyoruz. Biçerdöver; tek turda yaklaşık 2 ton buğday hasat etti. Toplamda 20 ton civarında buğday olacak. Bunları sosyal projelerimizde inşallah kullanacağız. Önümüzdeki sene yaklaşık 300-500 dönüm arasında alanın yine buğday ekimini gerçekleştireceğiz. Yetişen buğdaylar tahmin ettiğimizden çok daha verimli ve güzel.” dedi.





