Kocaeli'de hamsi 35 liraya geriledi

Halkın en çok rağbet gösterdiği balık olan hamsinin fiyatı piyasada bulunduğu miktara göre dalgalanıyor. Şu anda ise ülke genelinde kilosu 35 liradan satılıyor.

Tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de tezgahlardaki fiyatlar da her hafta değişiyor.

Kar suyunun gelmesi ile birlikte Kocaeli'de hamsi ve istavrit fiyatları 35 liraya kadar geriledi.

"ŞU ANDA ÇİNEKOP'UN DIŞINDA FİYATLAR NORMAL"

Balık fiyatlarını değerlendiren esnaf Yusuf Sap, “Şu an balıkların fiyatı normal. Çinekop denizlerde bulunamadığı için fiyatı çok arttı, fiyatı 2 katına çıktı. Onun dışında balıkların fiyatı normal. Balıklar şu anda tam mevsiminde, taze ve çok canlı." şeklinde konuştu.

KOCAELİ'DE BALIK FİYATLARI

Palamut 30 lira, levrek 55 lira, somon 180 lira, hamsi ve istavrit ise 35 liradan alıcı buluyor.