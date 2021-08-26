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    Kocaeli'de ihracat rakamları rekora doğru koşuyor.

    Kocaeli, bünyesinde çok sayıda sanayi şirketleri bulunduran ihracatı güçlü bir kent olarak, yeni rekorlara hazırlanıyor.
    • AA
    • 26.08.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 11:15
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    Kocaeli'de ihracat rakamları rekora doğru koşuyor.

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs şartlarına değinerek, Kocaeli'deki işsizlik rakamlarının düştüğünü belirten bur konuşma gerçekleştirdi.

    "İHRACAT RAKAMLARI ARTIYOR"

    Vali Yavuz, ihracatla ilgili olarak da "Her gün 730 bin kişinin işe gittiği, çalıştığı bir şehirde bugün itibarıyla ihracat rakamlarımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına doğru koşuyor.

    SİPARİŞ YETİŞTİRMEKTE ZORLUK YAŞANIYOR

    İş insanlarımız özellikle sipariş yetiştirmede dahi sorun yaşıyor, konteyner bulmakta zorluk çekiyorlar. Evvelden ihracat yapamıyoruz diye şikayet ederken şu anda ihracat rakamlarımız çok yüksek düzeyde.

    Kocaeli de ihracat rakamları rekora doğru koşuyor. #1

    KENTTE İŞSİZLİK RAKAMLARI DÜŞTÜ

    Kocaeli'deki işsizlik rakamları inanılmaz boyutta düşüyor. Bu da Kocaeli ekonomisinin Türkiye ekonomisine katkısını gösteriyor. Bu gelişmeler 2021 yılı sonu itibarıyla yeni bir rekora ulaşacağımızı da gösteriyor. "

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